وزير النقل يوصي بالحفاظ على سُمعة مطار قرطاج ويُسدي تعليمات

تحول وزير النقل ربيع المجيدي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11جويلية 2023، إلى مطار تونس قرطاج لمعاينة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الزيارات التفقدية السابقة وجلسات عمل متابعتها والوقوف على الجاهزية العملياتية لجميع الأطراف المتدخلة في هذه المحطة الجوية التي فاقت حركة المسافرين بها المؤشرات المسجلة بسنة 2019.

واوصى الوزير حسب بلاغ الوزارة، بالحرص على الحفاظ على سمعة هذا المعبر الجوي بما ينعكس ايجابيا على صورة تونس باعتباره يشكل أحد اول الواجهات لدى القادمين إليها واخرها عند المغادرة.

وشدد الوزير على ضرورة تسخير كل الامكانيات البشرية واللوجستية لتفادي كل ما من شأنه ان يمس من راحة المسافرين والتعجيل بايجاد اليات تصرف مثلى لحل الاشكاليات العالقة.

كما اطلع الوزير على الخدمات المسداة بالمطار وخاصة منها الخدمات الارضية ومعالجة الأمتعة وظروف الاحاطة بالمسافرين.