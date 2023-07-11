أكدوا أن بيان المركزية النقابية “متأخر جدا”/نقابيو أريانة متمسكون بالحجب والوضع متجه للتصعيد..#خبر_عاجل

وصف توفيق المحمودي الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي باريانة البيان الصادر اليوم الثلاثاء عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل والذي عبر فيه عن “مطلق الدعم” للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد غدا الأربعاء بالحمامات “بالمتأخّر جدا”.

وأضاف قائلا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عقب اجتماع الهيئة القطاعية الجهوية للتعليم الأساسي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة “لو تدخّلت المركزية النقابية مبكّرا لمساندة تحركات المعلمين أو حتى حاولت تقريب وجهات النظر بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي وسلطة الإشراف لما “تجرّأ” وزير التربية في “سابقة خطيرة” على عزل 350 مدير مدرسة وعلى حجز مرتبات 17 ألف معلّم” وفق تعبيره.

وعبر المحمودي عن اعتقاده بان الهيئة الإدارية القطاعية التي ستجتمع غدا الأربعاء “ستتجه إلى التصعيد”، لافتا إلى أن نقابيي جهة أريانة “متمسكون بمواقفهم وعبروا اليوم عن تصميمهم على مواصلة حجب الأعداد والاستمرار في نضالاتهم”.

واوضح أن نسبة المعلمين الذين حجبوا الأعداد عن الإدارة “كانت إلى حدود 4 جوان تناهز نسبة 70 في المائة لتتراجع بعد ذلك بفعل التهدديد وتستقر في حدود الثلث (800 معلم من مجموع 2500 بالجهة)”، لافتا إلى أن النضالات النقابية “بينت أن النواة الصلبة لكل الاحتجاجات والتحركات النضالية غالبا ما تكون في حدود 30 أو 40 في المائة” حسب قوله.

جدير بالذكر أن توفيق اليعقوبي كان يشغل إلى جانب خطته النقابية منصب مدير مدرسة المدرسة الابتدائية رياض النصر قبل أن يتم عزله بتاريخ 5 جويلية وهي عملية العزل الوحيدة بأريانة.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عبر اليوم الثلاثاء عن “دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه المشروعة” وأدان “سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين وهو ما يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق”.

وحمل المكتب التنفيذي عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، “السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية ويسجّل عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع”.