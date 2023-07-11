عاجل/فاجعة رواد: تفاصيل ومعطيات جديدة..وهذه حقيقة العثور على جثث 12 فتاة..

عثرت السلطات الأمنية بأريانة الشمالية أمس الاثنين بأحد المنازل بجهة رواد غير بعيد عن المدرسة الاعدادية بالجهة، على جثة متحللة لفتاة اتضح بعد المعايانات الأولية أنها قتلت ذبحا وتمت مواراة جثتها وراء ثلاجة.

وقد تم وفق ما أفاد به مصدر أمني وكالة تونس إفريقيا للأنباء اكتشاف جثة الضحية بعد القبض على شخص أربعيني مشتبه به في قضية قتل مماثلة لفتاة أخرى في إحدى الجهات.

وأضاف المصدر أن المشتبه به اعترف بعد التحقيق معه بارتكاب ثلاث عمليات قتل بجهات مختلفة إضافة للفتاة التي عثر عليها برواد، راحت ضحيتها فتيات باحثات عن شغل تولى استدراجهن باستعمال الحيلة، بعد نشر إعلان انتداب لفائدة شركة وهمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المشتبه به يقوم بالتحضير لعمليات الاستدراج بتسوغ منزل في منطقة قليلة الحركة ومنزوية ثم يستدرج ضحيته ليقوم إثر ذلك بقتلها ومغادرة المنزل بلا عودة.

وقد تمت معاينة الجثة من قبل النيابة العمومية مرجع النظر وتم تعهيد فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني لمزيد التحري مع المتهم.

ونفى المصدر ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه تم العثور على 12 فتاة في المنزل المشار إليه موضحا أنه تم العثور على الضحية بمفردها وأن عمليات القتل الأخرى تمت في أماكن أخرى يجري التحقيق في ملابساتها.

جدير بالذكر أن الضحية وتدعى راضية الدرعي وقاطنة بحي الزهور غرب العاصمة اختفت منذ 19 جوان المنقضي ونشرت عائلتها بلاغا بهذا الخصوص على موقع فايسبوك وذلك بعد توجهها إلى جهة رواد لإجراء “مقابلة” للحصول على عمل تبعا لإعلان منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبلغ الضحية 38 سنة من العمر وهي حاملة لشهادة جامعية ومعطلة عن العمل وناشطة في مجال تفعيل القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا.