بطولة ويمبلدون للتنس: جوكوفيتش يهزم روبليف ويبلغ نصف النهائي

تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، للموسم الحالي، بفوزه على الروسي أندريه روبليف (4-6، 6-1، 6-4 و6-3).

وقلب جوكوفيتش تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز مثير بثلاث مجموعات مقابل مجموعة وأصبح على بعد خطوتين فقط من الفوز باللقب الخامس على التوالي ولقبه

الثامن بشكل عام في ويمبلدون.

كما اقترب النجم الصربي من تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، حيث إنه يحمل 23 لقبا في الوقت الحالي.

ويلتقي جوكوفيتش في الدور المقبل الإيطالي جانيك سينر الذي تأهل الى نصف النهائي لإحدى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته بعد تغلبه على الروسي رومان سفيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.