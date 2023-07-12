الدورة 57 لمهرجان الحمامات الدولي: الفنانة الكندية “زاهو” تغني للحب

استضافت الدورة 57 لمهرجان الحمامات الدولي في رابع عروضها الفنانة الكندية ذات الأصول الجزائرية “زاهو” التي ألهبت المسرح غناء ورقصا وغازلت الجمهور التونسي في أكثر من مناسبة.

“زاهو” المغنية والملحنة وكاتبة الأغاني قدمت لجمهور الحمامات بعضا من ألبومها الصادر سنة 2023 ” Résilience” والذي يضم أغان نابعة من تمثلاتها لما حولها ومن هواجسها وتجاربها المتعددة.

تلوينات موسيقية مختلفة تجلت في عرضها من بينها “الآر أن بي” والبوب والإيقاعات الافريقية الشرقية وموسيقى الراي التي تستحضر من خلالها أصولها العربية الإفريقية، تلوينات جعلت من الخشبة فضاء تلتقي فيه موسيقات العالم.

مصحوبة بثلاثة عازفين، صدحت “زاهو” بصوتها المخملي القوي الذي تجيد تحريكه في منطقة وسطى بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية على إيقاع كلمات راوحت بين اللهجة الجزائرية والفرنسية.

حالة من التماهي بين الفنانة المعطاءة على الركح والجمهور الذي ردد أغانيها عن ظهر قلب حتى أنها تراجعت عن وصلة غناء وعزف منفرد على الغيتار حينما تكهن الجمهور باسم أغنيتها “Je te promets” وغنت معه دون موسيقى.

ولم تخف الفنانة التي تبوأت مكانة في المشهد الموسيقي العالمي وصنعت لنفسها أسلوبا مميزا انبهارها بالجمهور التونسي حد استدعاء البعض لمشاركتها اعتلاء الركح وسط موجة من التصفيق والهتاف.

كما عبرت عن حبها لتونس ولجمهور تونس وعن انبهارها بحفظها لأغانيها القديمة التي غنت بعضا منها وعن قرارها العودة إلى تونس مجددا للحفاظ على الرابط مع الجمهور الذي حضر من أجيال مختلفة.

“انتظرت تفاعلا من الجمهور التونسي.. لكن هذا ليس تفاعلا هذا حب.. تونس في القمة !” بهذه الكلمات اختزلت الفنانة “زاهو” مشاعرها أثناء العرض المفعم بالطاقة والحماسة.

يشار إلى أن روّاد المؤسّسات الثقافية بولاية ?بلي واكبوا العرض ضمن البرنامج الوطني “شباب تونس في مهرجاني قرطاج ومهرجان الحمّامات الدّوليين”.