ليبيا تدعو الشركات الروسية لاستئناف عملها على أراضيها..

دعا وزير النفط والغاز الليبي محمد عون الشركات الروسية لاستئناف نشاطها في ليبيا والمشاركة في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في بلاده.

وجاء التصريح الذي ما نقلته بوابة ليبيا الإخبارية خلال استقبال الوزير الليبي للسفير الروسي لدى ليبيا آيدار أغانين والوفد المرافق له، حيث أكد الوزير على عمق العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال النفط والغاز.

ودعا إلى أن يكون الدور الروسي فعالا من أجل استقرار ليبيا لأن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع لما تزخر به ليبيا من ثروات نفطية وغازية هائلة ومعادن ومصادر الطاقة البديلة وساحل طويل بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وأشار إلى إمكانية الشركات الروسية المشاركة في الجولة الاستكشافية في ليبيا، بحيث يكون البدء من خلال تفعيل اللجنة المشتركة.

من جهته دعا السفير الروسي للبدء في حل كل العوائق بين البلدين للانطلاق من خلال تفعيل اللجنة الحكومية الروسية الليبية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تشكلت عام 1995، والمباشرة في اللقاءات التشاورية لتحفيز التعاون في كافة المجالات، بما فيها النفط والغاز.