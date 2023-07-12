وزير الداخلية الإيطالي: “متفائلون بشأن اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس”

عبّر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، عن تفاؤله بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن المهاجرين، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال بيانتيدوسي، في تصريحات تلفزيونية أمس من واشنطن حيث يجري زيارة، “إذا كان هناك خطر من إلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن المهاجرين، ينبغي أن نسأل أطراف المفاوضات، لكنني لا أعتقد ذلك…. أعلم أن هناك تمنيات طيبة متقاربة من جانب رئيس تونس قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين… أعتقد أن هناك شروط”، مؤكدا أنه “أمر مشروع أن تكون متفائلا”.

وخلال مؤتمر “مستقبل الغرب في عالم مجزأ” في السفارة الإيطالية بواشنطن، قال بيانتيدوسي “تستند استراتيجيتنا المتعلقة بالهجرة إلى ركيزتين أساسيتين: من ناحية، مكافحة التدفقات غير النظامية من خلال التعاون الشرطي الذي يهدف إلى منع المغادرين وحماية الحياة البشرية وزيادة معدل الإعادة إلى الوطن؛ ومن ناحية أخرى، تعزيز القنوات القانونية للدخول وإعادة إطلاق التعاون الإنمائي لصالح المجتمعات المحلية، للتأثير على الأسباب الجذرية للهجرة، وضمان “الحق في عدم الهجرة”.

وكالات