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أريانة: الإحتفاظ بشخصين وإدراج اثنين آخرين بالتفتيش من أجل ‘التحيّل’

2023/07/12 أخبار, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية باريانة بالإحتفاظ بشخصين و إدراج اثنين آخرين بالتفتيش، من اجل التحيل، حسب ما افادت ب الادارة العامة للحرس الوطني، اليوم الاربعاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وتم ذلك في اطار متابعة فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة إقليم أريانة، البحث في قضية عدلية موضوعها ” التحيل ” و ذلك إثر تعمد 3 أنفار تسلم مبلغا ماليا قدره 08 آلاف دينارا من شخص قصد مساعدته على الهجرة نحو القطر الإيطالي.
وبتفعيل العمل الإسترشادي تمكنت الوحدة من تحديد هوياتهم و إلقاء القبض على اثنين منهم كما تم حجز حاسوبين ونسخ من جوازات سفر وبطاقات تعريف تونسية وكشوفات بنكية ومضامين و بطاقات تعريف جبائية .

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