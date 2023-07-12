تضُم فتاتين: تفكيك عصابة مُختصة في ترويج المخدرات في سوسة

تمكنت وحدات الحرس الوطني، ليلة امس الثلاثاء، من تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات في سوسة، و إلقاء القبض على عناصرها، حيث اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بـ4 اشخاص بينهم فتاتين، حسب ما افادت به الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الاربعاء.

وقد تم ذلك إثر توفر معلومات لدى وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس، مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص ترويج المواد المخدرة داخل معتمديات ولاية سوسة.

و على إثر نصب كمين، تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات المذكورة و إقليم الحرس الوطني بسوسة، ليلة البارحة، من القاء القبض على عناصرها، و تم حجز لديهم 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي وكمية من مخدر الكوكايين وسيارة فخمة ودراجتين ناريتين كبيرتي الحجم و مبلغا ماليا من العملة التونسية متأتيا من عائدات الترويج .