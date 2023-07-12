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الخارجية الإيطالية: ”نعمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء”

2023/07/12 أهم الأخبار, سياسة

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تعمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في قمة الناتو المنعقدة في فيلنيوس، “تريد إيطاليا العمل من أجل استقرار ليبيا وتونس وأفريقيا جنوب الصحراء ، ولكن من أجل هذه الاستثمارات الموضوعية ، هناك حاجة إلى خطة مارشال حقيقية”.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على “ضرورة العمل مع أفريقيا، بالنظر إلى الأوضاع الحالية بأعين افريقية وليس من وجهة نظر استعمارية”.

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