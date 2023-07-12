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تشغيل أنبوب غاز بالمخرج الغربي للعاصمة: ”الستاغ” تُنبّه المواطنين..

2023/07/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنه سيتم تشغيل أنبوب الغاز الطبيعي (ضغط 20 بار) المعدّ لتعويض جزء من قناة حزام تونس (على مستوى المخرج الغربي لتونس العاصمة) وذلك بداية من يوم غد الخميس 13 جويلية 2023 على الساعة الخامسة صباحا.
وافادت الشركة ان عملية تسريح الغاز تجري انطلاقا من نقطة الربط المحاذية لمحطة ضغط الغاز 4/20 بار وصولا إلى نقطة الربط أمام شركة ” سونوبوا SONOBOIS”.
ودعت “الستاغ” عموم المواطنين الى إعلامها بكلّ أشغال تقع بجانب مسار الأنبوب المذكور، منبّهة انها لا تتحمل أية مسؤولية في صورة وقوع حادث في حظائر محاذية للأنبوب لا علم لها بها مسبقا.

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