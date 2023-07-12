إنقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 أيام في هذه الولاية

اعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقليم سيدي بوزيد وفق بلاغ اصدرته عن إنقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاثة ايام متتالية ايام الخميس ، الجمعة والسبت…من الساعة الثامنة صباحا 08:00 صباحا الى الحادية عشر 11:00 صباحا…بالمناطق التالية:

معتمدية الرقاب (حي بن خلدون ، حي البساتين _أولاد عيوني ، قصر الحمام ، فرش غريب ، أولاد عبيد ،أولاد بوعلاق و العوايد معتمدية السعيدة أولاد الهاني ، اولاد سيدي خليفة وذلك بسبب اشغال صيانة الشبكة…

وللاشارة فأن أغلب معتمديات ولاية سيدي بوزيد وخاصة منها معتمديتي بئر الحفي وبن عون تشهد منذ أكثر من أسبوع انقطاع متكرر وفجئي للتيار الكهربائي وفي كل الاوقات مما اضر بمصالح المواطن .

وقد اتضح ان خللا فنيا طرأ على محطة تحويل الكهرباء للضغط العالي بلسودة والذي أدّى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي على مناطق التزوّد بخدمات الشبكة وتشكيات كبيرة من عديد الجهات. مما دفع بوالي الجهة عبد الحليم حمدي لزيارة ميدانية لمحطة تحويل الكهرباء لمعاينة أشغال الصيانة التي ينجزها فريق مختص.لتحديد الخلل المتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي بسيدي بوزيد وبعد المعاينات المتواصلة لمدة 36 ساعة على مستوى محطة تحويل الكهرباء بلسودة تبين ان الخلل الفني الذي أدّى إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي على مناطق التزوّد بخدمات الشبكة يتمثل في تعطل كلى لاحد المحولين بالمحطة المذكورة حيث لم يعد قابلا للإصلاح

وحسب مراسل شمس أف أم فإن السلط الجهوية راسلت مساء اليوم رئاسة الحكومة للتعجيل بتوفير محول كهربائي جديد وقد يتطلب ذلك أسبوعا كاملا مما يعني ان الانقطاعات ستتواصل حتى اصلاح هذا العطب