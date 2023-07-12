صفحة تنتحل صفة مندوب حماية الطفولة ببن عروس وتقدّم عروض شغل وهميّة.. انتبهوا

حذرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في بلاغ اليوم الاربعاء، من وجود صفحة وهميّة على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تنتحل صفة مندوب حماية الطفولة ببن عروس وتتواصل بهدف الحصول على معطيات شخصيّة وتقدّم طلبات عروض شغل وهميّة.

و أذنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، لمندوب حماية الطفولة ببن عروس بالقيام بالإجراءات اللازمة واتخاذ التدابير الضروريّة.

واكدت الوزارة ان مندوب حماية الطفولة ببن عروس تولى في الإبّان إعلام النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بالجهة التي أذنت للمصالح الأمنيّة بالبحث في الموضوع.

وذكّرت الوزارة أنّ وسائل التواصل والإشعار لكلّ حالات العنف المسلط على الأطفال تكون إما عبر التواصل المباشر مع مختلف مكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة الموزّعة بكامل تراب الجمهوريّة أو عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر 1809 أو من خلال بوابة حماية الطفولة www.dpe.tn.