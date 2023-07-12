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في ظل موجة الحر: سكان هذه المنطقة دون ماء منذ 4 أيام..

2023/07/12 أهم الأخبار, مجتمع

دخل عدد من أهالي منطقة بلطة بوعوان، التابعة لولاية جندوبة، في اعتصام مفتوح داخل فرع مقرّ “الصوناد” بمدينة بوسالم، احتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب لمدة أربعة أيام متتالية.
وتسبّب هذا الانقطاع لسكان المنطقة، بتكبّد عناء رحلة يومية بين العيون الطبيعية والآبار القديمة والأودية، تزامنا مع الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة.
كما تسبّب هذا الانقطاع حسب ما اكده لاذاعة موزاييك، سامي الخليفي، أحد المحتجين من أبناء المنطقة، في عطش غير مسبوق للمتساكنين وحتّى للمواشي والأشجار المثمرة.
وطالب المحتجون بتزويدهم الفوري بمياه الشرب حتى لا تتعمق المأساة.

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