عاجل/ جامعة الأساسي تُقاضي وزارة التربية وتلوّح بمقاطعة العودة المدرسية

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة بالحمامات اليوم الاربعاء 12 جويلية 2023، للتداول في ما بات يعرف إعلاميا بأزمة التعليم الأساسي، رفع قضية استعجالية ضد وزارة التربية لدى المحكمة الإدارية بخصوص قرار حجز مرتبات 17 ألف مدرّس، على خلفية أزمة حجب الأعداد.

ولوحت الهيئة الإدارية للتعليم الاساسي بمقاطعة العودة المدرسية مع الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد، وفق ما أفاد به عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي منجي معلاوي لاذاعة موزاييك.

وقال المعلاوي إن المجتمعين اليوم قرروا القيام بمسيرة وطنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مع ترك تحديد تاريخها للهيئة الادارية الوطنية المزمع عقدها نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المعلاوي أن الهيئة الإدارية صادقت على الدخول في جملة من التحركات كالاعتصام والاحتجاج بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بداية من يوم غد الخميس.