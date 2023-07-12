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الألعاب الرياضية العربية: تونس تحصد 3 ميداليات في الملاكمة

2023/07/12 أهم الأخبار, رياضة

حصدت الملاكمة التونسية اليوم الاربعاء 3 ميداليات منها 1 ذهبية وفضيتان في اطار الالعاب الرياضية العربية التي تستضيفها الجزائر الى غاية 15 جويلية الجاري لترتفع بذلك الحصيلة الى 14 ميدالية /1 ذهبية و5 فضية و8 برونزية/.
وكان علاء الدين الزيدي توج اليوم بالميدالية الذهبية لوزن اقل من 51 كلغ اثر فوزه في النهائي على السوري حسين المصري. وتحصل كل من غيث الهويملي /وزن فوق 91 كلغ/ وسيف الدين العياري /وزن اقل من 60 كلغ/ على الميدالية الفضية اثر انهزامهما على التوالي امام السوري محمد غصون والاردني محمد عدنان ابو جاجة.

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