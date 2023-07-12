توننداكس يتراجع الاربعاء بنسبة 1 بالمائة وسط تداولات قاربت 4ر7 مليون دينار

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة تونس للأوراق المالية، توننداكس، حصة الاربعاء على تراجع بنسبة 1ر0 بالمائة الى مستوى 9009 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستحوذت شركة المنتوجات الصحية على افضل حجم تداول عند 6ر4 مليون دينار شكلت قرابة 73 من اجمالي التداولات البالغة قيمتها 4ر7 مليون دينار علما وان سهم الشركة اغلق على ارتفاع بنسبة 2ر2 بالمائة عند مستوى 200ر9 دينار.

وتصدر سهم مصنع الورق الخشبي، قائمة الارتفاعات، بنسبة 5ر3 بالمائة ليصل الى مستوى 400ر4 دينار في حين كسب سهم الصناعات الكميائية للفليور 3ر2 بالمائة ليقفل على سعر 990ر89 دينار.

وتراجع في المقابل، سهم بنك تونس والإمارات بنسبة 5ر4 بالمائة الى مستوى 910ر4 دينار وخسر سهم سرفيكوم، من جانبه، 45ر3 بالمائة من قيمته ليغلق على سعر 280ر 0 دينار.