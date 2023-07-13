وصول كميات من السكر والفارينة

استقبل الميناء التجاري ببنزرت، بين 25 جوان 2023 و13 جويلية الجاري، باخرتين، الأولى محملة بـ 22.400 طن من السكر الأبيض، والثانية بـ 27.500 طن من مادة الفرينة، وفق ما أفاد به مدير الميناء لطفي ساسي لاذاعة ديوان أف أم .

وأضاف مدير الميناء أنه تم استيراد 28.400 طن من مادة السكر من الهند لفائدة الديوان التونسي للتجارة حيث تم إفراغ 6000 طن بالميناء التجاري بقابس ومن ثم تحولت إلى الميناء التجاري بنزرت بحمولة تقدر بـ 22.400 طن.

وتم إفراغ 9 آلاف طن بتاريخ 7 جويلية 2023 ثم 6 آلاف طن بتاريخ 12 جويلية 2023، حسب المصدر ذاته.