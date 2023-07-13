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وضعية مركز التوليد وطبّ الولدان بتونس محور جلسة عمل بوزارة الصحة

2023/07/13 أخبار, مجتمع

مثّلت وضعيّة قسم طبّ الولدان بمركز التوليد وطب الولدان بتونس، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر وزارة الصحة، تحت إشراف وزير الصحّة علي المرابط وبحضور الإطارات الإداريّة والطبيّة للمؤسسة وممثّلين عن الهياكل المعنيّة بالوزارة.
وأكّد وزير الصحّة بالمناسبة، ضرورة التسريع في إنجاز وحدة المستحضرات المعقّمة بمركز التوليد وطبّ الرّضيع بتونس، مبرزا أهميّة التّنسيق بين كلّ الهياكل والمؤسسات الاستشفائيّة المتدخّلة في هذا النّشاط الحيوي.
وخصّصت هذه الجلسة لدراسة وتقييم القاعات البيضاء المخصّصة لإعداد المستحضرات الغذائيّة المعقّمة لتغذية الرّضع حديثي الولادة وكلّ الإجراءات المعتمدة لتلافي النّقائض وتأمين كلّ مقوّمات السلامة بهذه القاعات، وفق بلاغ للوزارة.

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