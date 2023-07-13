أغذية تشعرك بالانتعاش والبهجة خلال الصيف.. وأخرى تجنّبها

كلما ازدادت درجة حرار الصيف يزداد بحث الناس عن المشروبات والمأكولات التي تبعد عنهم إحساس الحر، وتشعرهم بالانتعاش والبهجة معا، ورغم سخونة هذا الفصل إلا أنه يحنو على الإنسان بكمية كبيرة من هذه الأغذية.

المياه بالليمون

ينصح اخصائيو بالاهتمام بشكل خاص وأساسي بالإكثار من شرب المياه، كما ينبهون إلى أنه إن “كنا في الشتاء نحتاج لشرب لترين من المياه يوميا، فإنه في الصيف نحتاج إلى 3 لنحافظ على حيوية الجسم ودرجة حرارته”.

ويفضل اخصائيو التغذية إضافة الليمون للماء؛ كون الليمون في فترة الصيف يحسن كفاءة الجلد الذي يكون معرض دائما لأشعة الشمس، فيحميه من الأمراض الجلدية كالتشققات والأورام.

هناك فواكه أيضا تساعد في زيادة نسبة المياه التي نتناولها بطريقة غير مباشرة، وترطب الجسم، بجانب احتوائها على فيتامينات كثيرة، مثل البطيخ والشمام والتين الشوكي، كما يقول خبراء التغذية.

من أصدقاء الصيف في الأغذية أيضا البرتقال الصيفي والكيوي، لاحتوائهما على فيتامين C.

المثلجات.. تزيد إحساس الحر

هناك ايضا أنواع أخرى من الأغذية الصديقة للإنسان في الصيف، منها الخيار، الموز، الحليب، الزبادي، الشاي الأخضر والأسود، مشروبات الأعشاب، السمسم، الرمان “لما تحتويه من ألياف وفيتامينات”.

ويتفق اغلب الخبراء في تفضيل أكل الفواكه وليس عصرها؛ للاسفادة من الألياف، وتنصحون بشرب المياه بانتظام، على ألا يكون مثلجا.

وفيما يخص الأغذية المثلجة عموما، يحذر اخصائيو التغذية من كثرة تناول الآيس كريم والمشروبات المثلجة والمشروبات الغازية “لأنها تزيد الإحساس بالحر”.

سكاي نيوز