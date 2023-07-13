الباكالوريا/ دورة المراقبة: نسبة النجاح تبلغ 46,95 %

بلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 46,95 بالمائة من مجموع 40 ألفا و748 مترشحا اجتازوا هذه الدورة، أي ما يعادل 19034 ناجحا، لتبلغ نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2023 في دورتيها، 50,91 بالمائة أي ما يعادل 66 ألفا و733 تلميذ، وفق ما أعلن عنه وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الخميس.

وكشف البوغديري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وزارة ستقوم بتقييم نتائج هذه الدورة خلال اجتماع تعقده الآن باشرافه، معتبرا ان النتائج العامة في الدورة مقبولة بتسجيل نسبة نجاح عامة تجاوزت بقليل نصف المترشحين.

وذكّر وزير التربية أن دورة المراقبة وقع تنظيمها في ظروف طيبة وشهدت تراجعا في حالات الغش.