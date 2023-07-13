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عاجل/ الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي

2023/07/13 أهم الأخبار, سياسة

أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، اليوم الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن محمد لزهر العكرمي.
في المقابل، رفضت دائرة الاتهام الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي، حسب ما نشرته المحامية دليلة مصدّق عبر صفحتها في موقع ”فايسبوك”.

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