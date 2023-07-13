بالأرقام: النتائج النهائية لمناظرة الباكالوريا بدورتيها..

نشرت وزارة التربية إحصائيات النتائج النهائية لامتحان البكالوريا 2023 بدورتيها الرئيسية والمراقبة لكل الاصناف، إضافة إلى ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسب النجاح فيها.

وبلغت نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2023 في دورتيها، 50,91 بالمائة أي ما يعادل 66 ألفا و733 تلميذ، وفق ما أعلن عنه وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الخميس. أما نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا فقد بلغت 46,95 بالمائة.

وجاءت صفاقس1 في المرتبة الأولى من حيث نسبة النجاح بـ71.02 بالمائة تليها صفاقس 2 بـ67.24 بالمائة ثم ولاية المهدية في المرتبة الثالثة بـ65.43 .