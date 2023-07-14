وزير الخارجية يؤدي زيارات إلى هذه الدول الخليجية..

بتكليفٍ من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يقوم نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بزيارات خليجية تقوده إلى كلّ من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول الشقيقة، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 20 جويلية 2023.

وتتنزّل هذه الزيارات، حسب بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية، في إطار الحرص على مزيد تمتين روابط الإخاء التي تجمع تونس بهذه الدول وتعزيز العلاقات الثنائية، واستحثاث نسق التعاون معها في كافّة المجالات والرُقي به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميّزة.

وسيُجري الوزير، بهذه المناسبة، محادثات مع كبار المسؤولين بهذه الدول.