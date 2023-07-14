الباكالوريا: 52,42%.. نسبة نجاح مكفولي الدولة في دورة المراقبة

هنأت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الجمعة، الناجحات والناجحين في دورة المراقبة من امتحان الباكالوريا 2023 من مكفوليها من التلاميذ بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة والبالغ عددهم 54 ناجحا (ة) من مجموع 103 مؤجلا (ة).

وقد قدّرت نسبة النجاح الجمليّة بدورة المراقبة بمؤسسات الطفولة بـ 52,42%.

يُذكر أنّ عدد الناجحات والناجحين في الدورة الرئيسية من امتحان الباكالوريا 2023 من مكفولي الدولة من التلاميذ بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة وقرى س و س، قد بلغ 72 ناجحا(ة).