شاحنات بيع المياه بالتجوّل: هيئة السلامة الصحية توصي وتحذّر..

أوصت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بضرورة احترام قواعد السلامة الغذائية في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة تساعد على تلوث الأغذية بالكائنات الحية الدقيقة الممرضة داعية الى تجنّب التزود من مصادر مياه غير مأمونة بما في ذلك شاحنات بيع المياه بالتجول.

ودعت الهيئة قي بلاغ لها اليوم الجمعة، في إطار الوقاية من التسممات الغذائية الجماعية خلال فصل الصيف وحماية صحة المستهلكين خاصة منهم الأكثر عرضة لمثل هذه الإصابات من الأطفال الصغار والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، إلى ضرورة احترام الشروط الأساسية لحفظ الصحة على غرار غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية على الأقل مع الفرك، خاصة قبل وبعد إعداد وتناول الطعام وبعد استعمال دورات المياه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأوصت بغسل الخضر والغلال جيدا بالماء الصالح للشراب وتنظيف وتطهير أواني الطبخ والأسطح وألواح التقطيع المستعملة في المطبخ مباشرة بعد استخدامها والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار.

وشددت الهيئة على أهمية استعمال مياه ومواد غذائية مأمونة من خلال التزود بالمواد الغذائية من محلات معدة للغرض وتجنّب اقتناء المنتجات المعروضة في الطريق العام عرضة لأشعة الشمس ومختلف أشكال التلوث.

ودعت إلى استعمال مواد غذائية سليمة مع التثبت من حالة المعلبات وتاريخ انتهاء صلوحية المواد الغذائية المعلبة.

وأكدت على أهمية طبخ الطعام جيدا، خاصة بالنسبة للحوم والأسماك والبيض، مع غلي الطعام المطبوخ لمدة كافية عند إعادة تسخينه بغرض الاستهلاك وحفظ الأغذية في درجات حرارة مناسبة مع وضع الأطعمة المطبوخة التي لم تستهلك في الثلاجة حالما تبرد وخلال ساعتين من إعدادها على أقصى تقدير، مع التحقق من إحكام إغلاق أبواب الثلاجة.

ونصحت الهيئة بحفظ الأطعمة بالثلاجة في أواني صحية ومغطاة ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة وعدم إزالة التجميد عن المواد الغذائية في درجة حرارة المطبخ وتجنّب إعادة تجميد المنتجات.

ويستوجب أيضا فصل اللحوم والأسماك والبيض عن باقي المواد الغذائية عند حفظها بالثلاجة و فصل الأغذية النيئة عن الأغذية المطبوخة مع حفظ الأطعمة الجاهزة للاستهلاك في الرفوف العلوية والأغذية النيئة في الرفوف السفلى من الثلاجة.

كما أوردت في ذات البلاغ جملة من شروط السلامة الصحية للأغذية عند إعداد الأكلات خلال المناسبات العائلية من خلال إعداد الأطعمة في مكان ملائم ونظيف وفي درجة حرارة مناسبة وتوفر القائمين على الطبخ للمتطلبات الأساسية المتعلقة خاصة منها احترام نظافة الجسم والهندام وغسل الأيدي جيّدا بشكل متكرّر مع الامتناع عن الطبخ في حالة ظهور بعض الأعراض المرضية لديهم مثل الإسهال والقيء.

ويجب استعمال مواد أولية سليمة ومياه صالحة للشراب وحفظ الأطعمة الجاهزة في درجات الحرارة المناسبة مع تجنّب إعداد الأغذية ساعات طويلة قبل استهلاكها.

وقالت الهيئة في ذات البلاغ، ان الفرق المركزية والجهوية تواصل تأمين مراقبة المنشآت والمحلات ذات الصبغة الغذائية بكامل تراب الجمهورية للوقوف على مدى استجابتها لمتطلبات السلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية مع اتخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.