جربة: حجز 24 كغ من الكوكايين عُثر عليها في شاطئ أغير

على إثر القيام بدورية ساحلية من طرف مركز بحري أغير بالمنطقة البحرية جربة، إقليم الجنوب، تم العثور على كيس بلاستيكي مغمور جزئها تحت الرمل وبالتثبت تبين وأن بداخله 24 صفيحة تحتوي على مادة بيضاء يشتبه في كونها مخدر الكوكايين تزن الواحدة حوالي 01 كغ ليصبح الوزن الجملي 24 كغ.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بحجز المادة المذكورة و فتح بحث في الغرض، حسب ما افادت به الادارة العامة للحرس الوطني، اليوم الجمعة.

هذا وبعد إحالة عينة لرئيس قسم السميات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة صدرت نتيجة التحاليل التي تفيد بكونها “مخدر كوكايين”.