سعيد: “نجير من يلجأ الينا..ولكن نرفض أن نكون أرض عبور أو ارض توطين’’..

اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم على اجتماع مجلس الامن القومي .

وقال سعيد ..’’اليوم نتطرق مجددا الى موضوع الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية ,قائلا ’’ واصفا اياها بالهجرة غير الانسانية.

واضاف رئيس الجمهورية قائلا ’’ كثيرة هي الحالات التي تتم فيها هذه الهجرة .. بل هذه الهجرة هي الواقع عملية تهجير وليست بالهجرة المعهودة او المألوفة .

واتهم سعيد الشبكات الاجرامية بالمتاجرة بهؤلاء المهجرون و بالبشر وبإعضاء البشر بإعتبارها تستهدف الربح .. و تستهدف ايضا وجود الدول والأوطان .

وأكــد سعيد بأن الاتجار بالبشر اصبح من اكبر الاسواق العالمية للشبكات الاجرامية.

وقال سعيد ’’ نحن أفارقة ونعتز بإنتمائنا الافريقي ..نجير من يلجأ الينا .. ولكن نرفض أن نكون أرض عبور أو ارض توطين’’ .

وتابع قائلا ’’وما قدمته تونس بالرغم كل الصعوباات التي تعيشها أفضل وارقى ما يجده هؤلاء المهجرون في عديد المناطق الاخري , ويكفي ما يقدمه في هذا الاطار الهلال الاحمر التونسي , وكل أجهزة الدولة والشعب التونسي والقوات المسلحة وقوات الأمن بحسب تعبيره , مضيفا , لأن قيمنا واخلاقنا ترفض ان نترك هؤلاء البوساء والفقراء المهجرون في العراء.