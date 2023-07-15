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رغم قطع العلاقات: حاجّة مغربية تتلقى العلاج في الجزائر إثر وعكة صحية على متن طائرة

2023/07/15 أخبار, أخبار عالمية, متفرقات

سمحت السلطات الجزائرية للطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي، أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري، على إثر تعرض حاجة مغربية تبلغ من العمر 76 سنة لوعكة صحية حادّة خلال تواجدها بالطائرة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة الجزائرية، السبت، أنه تم نقل المواطنة المغربية على جناح السرعة إلى المستشفى، أين تلقت العلاج اللازم وحظيت بالرعاية الصحية الضرورية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق.

يذكر ان الجزائر، كانت قد اعلنت في 24 اوت 2021، عبر وزير خارجيتها، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

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