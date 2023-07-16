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هام: مهرجان الحمامات الدولي يعلن الغاء هذه الحفلة..

2023/07/16 أهم الأخبار, المصدر, ثقافة

أعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدولي عن إلغاء حفل الفنانة الإسبانية “آنا كريسمان” المبرمج لسهرة الليلة 16 جويلية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات.

وقالت إدارة المهرجان، في بلاغ أصدرته اليوم، إن الفنانة الإسبانية “آنا كريسمان” تعذر عليها إحياء الحفل المبرمج في سهرة اليوم الأحد وهو حفل مدعوم من سفارة إسبانيا بتونس نظراً لتعكر مفاجئ في وضعها الصحي.

كما أعلنت إدارة المهرجان أنه بإمكان أصحاب التذاكر استرجاع ثمنها عن طريق الاتصال بإدارة المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون? بداية من يوم الاثنين? من الساعة التاسعة صباحاً إلى حدود الساعة الخامسة مساءً.

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