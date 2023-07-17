وزارة التربية تضع على ذمة الناجحين في باكالوريا 2023 الرقم الأخضر 80102520 لمرافقتهم في التوجيه الجامعي

وضعت وزارة التربية بالاشتراك مع الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني على ذمة التلاميذ الناجحين الجدد في الباكالوريا سنة 2023 بدورتيها، الرقم الأخضر المجاني 80102520 لمساعدتهم على إنجاز مختلف عمليات التوجيه الجامعي ومرافقتهم في عملية الاختيار.

ويمكن للتلاميذ المعنيين التواصل مع أعضاء الجمعية من سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المتطوعين طيلة الفترة الممتدة من 24 إلى 29 جويلية 2023 وذلك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.

ويجيب أعضاء الجمعية من سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عن مختلف أسئلة الطلبة الجدد واستفساراتهم المتصلة بآليات التوجيه الجامعي ومراحله ومساعدتهم على التعرف على خصوصيات عروض التكوين في التعليم العالي وآفاقها.