وزارة التربية تصدر بلاغ هام لهؤولاء..

وضعت وزارة التربية بالاشتراك مع الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني على ذمة التلاميذ الناجحين الجدد في الباكالوريا سنة 2023 بدورتيها، الرقم الأخضر المجاني 80102520 لمساعدتهم على إنجاز مختلف عمليات التوجيه الجامعي ومرافقتهم في عملية الاختيار.

ويمكن للتلاميذ المعنيين التواصل مع أعضاء الجمعية من سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المتطوعين طيلة الفترة الممتدة من 24 إلى 29 جويلية 2023 وذلك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال. ويجيب أعضاء الجمعية من سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عن مختلف أسئلة الطلبة الجدد واستفساراتهم المتصلة بآليات التوجيه الجامعي ومراحله ومساعدتهم على التعرف على خصوصيات عروض التكوين في التعليم العالي وآفاقها.