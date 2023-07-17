عاجل: هذا ما قررته الجامعة العامة للتعليم الأساسي..

قرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الاثنين، تنفيذ وقفات احتجاجية بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بداية من يوم الأربعاء المقبل، تنتهي بتنظيم يوم غضب وطني يوم 26 جويلية الجاري بالعاصمة.

وتنطلق أولى الاحتجاجات، وفق بلاغ لجامعة التعليم الأساسي، يوم الأربعاء المقبل 19 جويلية الجاري أمام مقرات مندوبيات التربية في ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة وسيدي بوزيد والقصرين.

ثم تتواصل الاحتجاجات يوم الخميس 20 جويلية الجاري أمام مقرات مندوبيات التربية في ولايات باجة والكاف وجندوبة وسليانة وسوسة والمهدية والمنستير والقيروان.

كما ستشمل الاحتجاجات يوم 21 جويلية الجاري مندوبيات التربية بولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس وزغوان ونابل وبنزرت وصفاقس.

وسيتم تخصيص أيام 22 و23 و24 و25 جويلية الجاري لعقد ندوات إطارات مفتوحة تمهيدا لتنظيم يوم غضب وطني يوم الأربعاء المقبل 26 جويلية الجاري بالعاصمة.

وتأتي هذه الاحتجاجات تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 12 جويلية الجاري بمدينة الحمامات، ردا على قرار وزارة التربية إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجر شهر ل17 ألف معلم تمسكوا بقرار الجامعة بحجب الأعداد.

وقررت الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة الدخول في احتجاجات أمام مقرات مندوبيات التربية ومواصلة حجب الأعداد والامتناع عن المعالجة والمشاركة في مجالس الأقسام ومقاضاة وزارة التربية.

وكان الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أعلن أنّ الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة السبت الماضي بمدينة الحمامات قررت تنظيم تحركات على مستوى الجهات، ويوم غضب في تونس العاصمة، “انتصارا للمربي وتكريسا لمبدأ التضامن النقابي مع بقية القطاعات”، حسب تعبيره.