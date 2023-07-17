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وفاة طفل غرقا وانقاذ شخصين آخرين في هذه الشواطئ بولاية بنزرت

2023/07/17 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

شهدت شواطئ مختلفة في ولاية بنزرت، امس الاحد، حالة وفاة غرقا، فيما تم انقاذ شخصين اخرين.
حيث توفي طفل يبلغ من العمر 15 سنة غرقا بالمكان المعروف ”البونتة” بولاية بنزرت ( شاطئ غير محروس)، ورغم تدخل الحماية المدنية لاسعافه ونقله للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة الا انه فارق الحياة، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بنزرت كمال المليتي لاذاعة ديوان اف ام.
و اضاف المليتي انه وفي نفس اليوم، شهد شاطئ راس انجلة حادثة غرق كهل تم اسعافه ونقله للمستشفى المحلي بماطر وحالته مستقرة، كما شهد شاطئ الرمال حادثة غرق شاب ليلا حيث تم انقاذه واسعافه.

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