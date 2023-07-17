السجن 6 أشهر ضد هذا اللاعب التونسي..

قضت محكمة الناحية بسوسة، بسجن لاعب كرة اليد بفريق الترجي التونسي أسامة البوغانمي، لمدّة 6 أشهر من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني، حسب ما أفاد به المحامي كريم مصدّق لاذاعة موزاييك.

كما قرّرت الدائرة تسليط غرامة مالية ضدّ اللاعب بألف دينار و300 دينار مصاريف تقاضي.

وذكّر مصدّق أنّ الواقعة تعود إلى يوم 9 أكتوبر 2021 إثر مباراة جمعت فريق النجم الساحلي بالترجي الرياضي التونسي توّجه فيها المعني بالأمر بكلام بذيئ يمسّ من جهة الساحل ومن الأسطورة عبد المجيد الشتالي.

وقد تقدمت حينها جمعية وطنيو النجم الرياضي الساحلي عبر محاميها كريم مصدق بشكاية في الغرض.