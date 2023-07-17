وزير إيطالي يعقد مباحثات مع مديرة النقد الدولي حول دعم الإصلاحات في تونس

التقى وزير الاقتصاد والمالية الايطالي جيانكارلو جيورجيتي، اليوم الاثنين 17 جويلية 2023، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة برنامج دعم الإصلاحات في تونس وتم الاتفاق على تكثيف التعاون بين إيطاليا والصندوق في ضوء رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في عام 2024، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وجرى اللقاء في جانديناغار بالهند، حيث يُعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، واللذين التقى بهم جورجيتي وأجرى معهم محادثات “ودية”.