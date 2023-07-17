صندوق النقد العربي: مستعدون لإسناد مواقف تونس مع المؤسسات المالية الدولية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الإثنين 17 جويلية 2023، بالمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمان الحميدي، بمقرّ الصندوق بأبو ظبي.

عبّر المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والصندوق، مبديا الاستعداد لمزيد توثيق التعاون مع تونس، من خلال توفير التمويلات للمشاريع التنموية بها، إلى جانب إسناد مواقف تونس مع المؤسسات المالية الدولية.

ومن جهته عبّر وزير الخارجية، خلال اللقاء، عن ارتياحه للمستوى المتميّز لعلاقات التعاون القائمة بين تونس وصندوق النقد العربي، مؤكّدا حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل مزيد تعزيزها، مثمّنا وقوف الصندوق الى جانب تونس ودعمه للاقتصاد الوطني.

وتطرّق الوزير إلى التحدّيات التي تواجه الاقتصاد التونسي، والمتأتيّة بالأساس من صعوبات الظرف الدولي، ما يستدعي مضاعفة الجهود لمواجهتها. وأبرز في هذا السياق، “مسار الإصلاح الذي أطلقه رئيس الجمهورية للنهوض بالوضع الاقتصادي في تونس، بالتعويل على إمكانيات بلادنا الذاتية وطاقاتها، وبالتعاون مع مؤسسات وهيئات التمويل العربية، ومن ضمنها صندوق النقد العربي”.