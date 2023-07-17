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منظمة حقوقية: “إنقاذ مهاجرين نقلتهم الشرطة التونسية إلى مناطق نائية على الحدود مع ليبيا”

2023/07/17 أهم الأخبار, مجتمع

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، امس الاحد، أنّها “وثقت ما سمّتها “عمليات طرد لمواطنين من جنوب الصحراء الكبرى من قبل السلطات التونسية إلى الحدود الليبية”.

ومن جهتها أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا أنّه “تمّ في الأيام الأخيرة إنقاذ حوالى 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بعدما نقلتهم الشرطة التونسية إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين، داعية المنظمات الدولية لمساعدتهم خصوصا وأنّه بينهم نساء وأطفال وهم في حاجة إلى مساعدة طبية وإنسانية عاجلة”، وفق وكالة فرانس براس.

وحثّت المنظمة السلطات الليبية على السماح للمنظمات المعنية -كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة- بمقابلتهم ومساعدتهم في الإجراءات القانونية.

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