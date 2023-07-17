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هذا ما قرّره قاضي التحقيق في حق المُشتبه بقتلها لزوجها حرقا في رواد..

2023/07/17 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الاثنين 17 جويلية 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ امرأة يشتبه في تورّطها في قتل زوجها حرقا داخل منزلهما بجهة رواد من ولاية أريانة، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

وانطلق البحث في القضية إثر إعلام أعوان الحماية المدنية باندلاع حريق داخل منزل برواد، حيث تمّ إطفاء النيران والتفطّن إلى تعرّض كهل وهو صاحب المنزل إلى إصابات بليغة جراء الحريق أدّت إلى وفاته.

وحسب الأبحاث المجراة، فقد توجّهت الشكوك نحو الزوجة التي أنكرت حرقها لزوجها، في انتظار استكمال جملة من التساخير العلمية والفنية المأذون بها قضائيا.

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