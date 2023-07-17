مجلس وزاري يستعرض الخطوط العريضة لخطّة ترشيد استخدام المياه

في إطار سلسلة المجالس الوزارية المخصصة للنظر في خطة مجابهة الشح المائي، أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر اليوم الاثنين 17 جويلية 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمحور ترشيد استخدام المياه.

وتم خلال هذه الجلسة استعراض الخطوط العريضة لخطة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لترشيد استخدام المياه، وتأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية، وعلى الزراعة والنظم البيئية، وعلى ارتفاع مستوى سطح البحر على السواحل، كما تم التطرق إلى الوضعية الحالية للموارد المائية ومستوى المخزونات بالسدود.

وتهدف هذه الخطة المعروضة إلى ترشيد استخدام مياه الشرب، من خلال وضع برنامج لتجديد وصيانة الشبكات، وإلى ترشيد استغلال مياه الري، من خلال تنظيم الحصص المبرمجة لمياه الري من كل منظومة، ومقاومة ظاهرة الآبار العشوائية، وأخيرا إلى ترشيد استهلاك المياه في المجال السياحي.

ومثلت الجلسة فرصة لاستعراض نتائج الخطة الاتصالية المتوخاة من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمتها خلال الثلاثية الأخيرة بمشاركة كل الأطراف الفاعلة.

وخلصت الجلسة إلى تدارس عدد من المقترحات العمليّة الكفيلة بتنفيذ عناصر الخطة المعروضة حتى تحقق أهدافها الكبرى، انطلاقا من التصدي إلى عمليات الاعتداء على المنشآت المائية وزجر مخالفات الربط العشوائي، وصولا إلى وضع خطة وطنية بمشاركة كافة الوزارات وإعداد مشروع متكامل لتجهيز البناءات العمومية بمُعدّات الاقتصاد في الماء، لتكون مثالا يحتذى به من قبل المستهلك.