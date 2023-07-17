هيئة الانتخابات : جلسة عمل لمتابعة نشر قرارات التحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لمتابعة نشر قرارات التحديد الترابي للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك في اطار الاعداد لانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وحضر هذه الجلسة التي اشرف عليها رئيس الهيئة ،فاروق بوعسكر، وفد مشترك ضم ممثلين عن رئاسة الحكومـة ومختلف إدارات ومصالح وزارة الداخليـة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والمسح العقاري.

كما حضر الجلسة، نائب رئيس الهيئـة محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر وممثلين عن الجهاز التنفيذي وديوان الهيئة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.