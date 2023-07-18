البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة نجوم الكرة الاغلى دخلا

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو, لاعب النصر السعودي, قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم لعام 2023, وذلك للمرة الثالثة في تاريخه بعد الاولى في عام 2017, وفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس الامريكية المتخصصة في حساب رواتب اللاعبين بناء على عدة عوامل .

واوضحت المجلة الامريكية, ان رونالدو بات الرياضي الأعلى أجرا في العالم لعام 2023, وفقا لما حصل عليه من رواتب خلال الفترة من 1 ماي 2022 إلى نفس اليوم من عام 2023 .

وتقاضى كريستيانو رونالدو خلال هذه الفترة 136 مليون دولار أمريكي, أي ما يعادل 107.5 مليون جنيه إسترليني.

وخطف رونالدو المركز الأول في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم من غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي, الذي حصد 130 مليون دولار في 2022, أي ما يعادل 103 ملايين إسترليني.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثانيا في قائمة أعلى الرواتب بين الرياضيين في عام 2023 براتب 130 مليون دولار,متبوعا في المركز الثالث بالفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ120 مليون دولار.

ويتكون دخل رونالدو القياسي من 46 مليون دولار كأرباح من اللعب, 90 مليونا أخرى من تعاملات خارج الملعب. وتحسب مجلة “فوربس” أرباح الرياضيين بناء على عدة عوامل, منها البيانات

التي تم الحصول عليها من المطلعين على الصناعة والتقارير الإخبارية وبيانات الرواتب.

وتتضمن أرباح داخل الملعب, الرواتب والجوائز المالية والمكافآت, أما أرباح ما خارج الملعب فهي عبارة عن صفقات الرعاية ورسوم الظهور والعديد من الموارد الأخرى.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر في ميركاتو انتقالات شتاء 2023 براتب سنوي 200 مليون يورو في الموسم