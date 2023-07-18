الحمامي: “مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي حدث تاريخي وانجاز عظيم”..

قال الناشط السياسي عماد الحمامي، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين تونس والاتحاد الاوروبي يوم الأحد الفارط في القصر الرئاسي بقرطاج حدث تاريخي وانجاز عظيم يحتسب لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولمسار 25 جويلية، وفق تعبيره.

وأفاد الحمامي ان “تونس نجحت في تحويل موجة الهجرة غير النظامية لفرصة واتفاق ومازال ينقصه التطبيق”.

وقال الحمامي “هذه المذكرة لها بعد استراتيجي وعلى تونس حسن استغلالها خلال الأسهر والسنوات القادمة”.

ولفت المتحدث في تصريح لاذاعة شمس اف ام ان تونس ستستفيد من هذه المذكرة في مجال التربية والتعليم وعصرنة المؤسسات التربوية، كما سيكون لتونس دور في الخارطة الطاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي، وستستفيد تونس ايضا من دعم الجانب الأوروبي للاقتصاد التونسي من خلال توفير تمويلات تتجاوز 900 مليون أورو.