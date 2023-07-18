ليبيا تمنع دخول مهاجرين غير نظاميين قادمين من تونس

أعلنت السلطات الليبية أمس الإثنين 17 جويلية 2023 منع مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه الحدود المشتركة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن دوريات حرس الحدود قامت بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية.

وأوضحت أن دوريات حرس الحدود الليبية أنشأت “تمركزات أمنية” بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن.

كما نشرت وزارة الداخلية الليبية أمس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فيديو قالت إنه “يوثق إبعاد المهاجرين غير النظاميين من تونس باتجاه المناطق الحدودية داخل ليبيا”.

وأظهر الفيديو الذي صوره مكتب الإعلام الأمني بالداخلية الليبية عشرات المهاجرين الأفارقة، بينهم نساء وأطفال في منطقة صحراوية ;قال بعضهم إنهم “تركوا دون ماء أو غذاء”.

كما أظهر الفيديو نقل المهاجرين من الصحراء لأحد المراكز الليبية وخضوعهم لعمليات رعاية صحية من قبل أطباء تابعين لمنظمة الهجرة الدولية.