وزارة السياحة تعتزم احداث منصة لقبول تشكيات السياح التونسيين والأجانب صلب ديوان السياحة



تعتزم وزارة السياحة احداث منصة خاصة لقبول تشكيات ومقترحات السياح التونسيين والأجانب على حدّ السواء وتتولى متابعتها خلية ستحدث صلب الديوان الوطني التونسي للسياحة.

وتاتي هذه الخلية لتعزز جهود الوزارة في متابعة سير الموسم السياحي، بعد الاجراء المتخذ بوضع خط أخضر على مستوى الديوان لتلقّي التشكيات وهو: 80100333

يشار الى ان مصالح الديوان الوطني التونسي للسياحة قامت خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 15 جويلية 2023، بـ3885 زيارة تفقد وإحاطة أفضت إلى تسليط العقوبات المستوجبة على المؤسسات المخلة بأكثر من 89 قرار، أقصاها الغلق المؤقت لـ18مؤسسة سياحية، وفق ما اوردته وزارة السياحة في بلاغ لها.

وشدّد وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، لدى اشرافه، امس الاثنين، على الاجتماع الدوري المخصص لمتابعة سير الموسم السياحي الصيفي، على ضرورة تكثيف عمليات التفقد والرقابة لجودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات السياحية.

ودعا الوزير في ذات السياق، إلى مواصلة الجهود الرامية لضمان أفضل الخدمات بالمعابر الحدودية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وإلى التدخل السريع لدى المصالح المختصة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة.

واستعرض الاجتماع الذي جرى بحضور رئيسة الديوان والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وإطارات الوزارة والديوان والمندوبين الجهويين للسياحة عبر تقنية التواصل عن بعد، سير نشاط الموسم السياحي الصيفي وأهم المؤشرات المسجلة بمختلف جهات الجمهورية والتي تعتبر في مجملها جدّ إيجابية.

وثمن الوزير المجهودات المبذولة من قبل الجميع، من إدارة ومهنة، داعيا إلى مزيد العمل من أجل توفير كل الظروف لإنجاح الموسم السياحي.

وأكد، ايضا، أهمية القيام بمراقبة منظومة استغلال المياه بالمؤسسات السياحية وتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية حول ترشيد استهلاك الماء والطاقة بكافة الوحدات السياحية وذلك عبر تعميم اللافتات وتخصيص ومضات توعوية للغرض تعرض ضمن البرامج التنشيطية في النزل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والقيام بأيام تحسيسية ميدانية بالتنسيق مع الجامعات المهنية والمصالح المختصة.

كما دعا الوزير المندوبين الجهويين إلى مزيد القيام بعمليات التفقد لأسطول النقل السياحي ومتابعة ومراقبة تنظيم الرحلات السياحية ومراقبة جودة الخدمات المسداة في هذا الإطار.

وزار تونس حتى موفى ماي 2023، حوالي 2,9 مليون سائح، اي بزيادة بنسبة 3,3 بالمائة مقارنة بالأرقام المسجلة خلال سنة 2019 وب89 بالمائة مقارنة بسنة 2022، التي عرف فيها الموسم انطلاقة متأخرة، وفق ما بينه مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة، نزار سليمان، يوم 3 جوان 2023 بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لوكالات الاسفار بقربص من ولاية نابل

وقال سليمان ان “كل المؤشرات تؤكد بأن الموسم السياحي سيكون موسما طيبا واننا سنحقق نتائج أفضل من نتائج 2019”.

وأضاف سليمان بخصوص العائدات المالية إلى أنّها فاقت، إلى حدود يوم 10 ماي 2023، قيمة 1423 مليون دينار، اي بزيادة بنحو 60 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي وبنسبة 2,4 مقارنة بموسم 2019