جامعة التعليم الأساسي ترفض ترحيل الأزمة للسنة الدراسية القادمة..

اكدت العضوة في الجامعة العامة للتعليم الأساسي آمال الرضواني “تمسكهم بالجلوس والتفاوض وعدم ترحيل الأزمة بينهم ووزارة التربية إلى السنة الدراسية القادمة”.

وحملت الرضواني في تصريح لاذاعة شمس اف ام المسؤولية كاملة الى الحكومة ووزير التربية في التصعيد وترحيل الازمة للسنة الدراسية القادمة.

وشددت العضوة في جامعة التعليم الأساسي على “ضرورة تفعيل الاتفاقيات والاستجابة للمطالب في اللائحة المهنية.”

ولفتت الرضواني إلى أن الهيئة الإدارية متمسكة بقراراتها، مبينة ان الوقفات الإحتجاجة ويوم الغضب لن يشمل المعلمين الذين يواصلون حجب الأعداد فقط بل كافة القطاع، وفق تعبيرها.