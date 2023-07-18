يحصل في القيروان: فرّ من دورية أمنية فسقط بالبئر..

تم ليلة أمس الاثنين 17 جويلية 2023، العثور على جثة شاب وسط بئر بجهة السوالمية من معتمدية بوحجلة بالقيروان.

وحسب ما اوردته إذاعة “صبرة اف ام”، فان دورية أمنية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالجهة توجهت مساء الاحد إلى شاحنة على ملك أحد كبار بائعي الخمر خلسة كانت رابضة بجانب الطريق العام قصد التحري في شأنها، غير أن سائق الشاحنة ومرافقيه لاذوا بالفرار تاركين الشاحنة، وكان من بينهم الضحية الذي سقط في بئر عميقة أثناء هروبه دون ان يتفطن إليه أحد من مرافقيه.

وبعد حوالي 24 ساعة من البحث المستمر تم العثور على جثته وسط بئر.