تراجع في كميات وقيمة صادرات تونس من التمور

تراجعت صادرات تونس من التمور، منذ بداية الموسم وحتى نهاية جوان 2023، لتبلغ 661،1 مليون دينار، اي بتقلص نسبته 2،3 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي 2021 – 2022، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحي، في جويلية 2023.

وتقلص حجم صادرات تونس، أيضا، من التمور ليصل الى 110 الاف طن، منذ بداية الموسم الحالي، متقهقرا بنسبة 4،2 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي.

وأضاف المرصد الوطني للفلاحة أنّ معدل سعر الكيلوغرام المسجل، خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم، زاد بنسبة 2 بالمائة ليصل الى 5،96 دينار/كلغ مقابل سعر بقيمة 5،84 دينار/كلغ مسجلة في الموسم المنقضي.

ويمثل صنف دقلة النور 87،6 بالمائة من الكميات المصدرة، اي ما يعادل 97،2 الف طن بقيمة 727،6 مليون دينار