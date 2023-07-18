منزل بورقيبة: حجز 7 كلغ من المرجان المهرّب

تمكنت دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بمنزل بورقيبة إثر عمل استعلامي، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية هامة من المرجان المهرب ومبلغ من الدينارات التونسية لا يتحوز في شأنها على أية وثيقة تثبت شرعية مسكها، حسب بلاغ صادر، اليوم الثلاثاء، عن الديوانة التونسية.

حيث على إثر رصد سيارة رباعية الدفع قادمة من جهة تونس وبايقافها واخضاعها للتفتيش، تم العثور داخلها على مبلغ مالي من العملة التونسية قدره 104 الف دينار دون أية وثيقة قانونية كما تم العثور على عدد 7 كلغ من المرجان المهرب مخفية باحكام داخل كيس بلاستيكي بمحيط محرك السيارة .

وقد تم الحجز الفعلي للمبلغ المالي و للبضاعة، كما تم إثر استشارة النيابة العمومية بالجهة، الاذن بجلب الشخص المعني بحالة تقديم واعداد طلبات الادارة في الغرض.