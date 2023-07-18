جيش الطيران يتسلم 4 طائرات تدريب من أمريكا

تسلمت وزارة الدفاع الوطني يوم امس الاثنين بالقاعدة الجوية بصفاقس 4 طائرات تدريب نوع T-6C وذلك في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران.

وقد أشرف وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش على موكب تسليم هذه الطائرات بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوي هود ونائبة كاتب الدولة للقوات الجوية الأمريكية وممثلين عن القيادة الأمريكية بإفريقيا وعن الشركة المصنعة إلى جانب عدد من إطارات الوزارة من عسكريين ومدنيين وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني .

وأكد عماد مميش في كلمة بالمناسبة أن هذه الطائرات ستدعم جيش الطيران في مجال تكوين طياري القتال وتدريبهم وإكسابهم القدرات التكوينية المتطورة بفضل خاصياتها التقنية والعملياتية، كما ستسمح بمواصلة دعم القوات الجوية العسكرية للدول الإفريقية الصديقة من خلال مساهمة جيش الطيران في عمليات التكوين والتدريب لفائدة الطيارين المنتمين لهذه الدول وذلك في إطار التعاون الثنائي المبني على الثقة المتبادلة.

وثمّن وزير الدفاع الوطني مجهودات الإدارة الأمريكية لتعزيز القدرات العسكرية للجيش الوطني مشيرا الى ان ذلك يؤكد متانة العلاقات التونسية الامريكية التي تزداد تطورًا ومتانة حرصا على المصالح المشتركة للجانبين والالتزام بقيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان.

كما عبّرعن الأمل في أن يتدعّم هذا التعاون نظرًا للدور الذي تلعبه تونس في المنطقة بإعتبارها عاملًا أساسيا في إستقرارها.

من جهته أكد سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس جوي هود أن تسلّم جيش الطيران للدفعة الأولى من هذه الطائرات يبرهن على قوّة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بدعم جهود الوزارة لتعزيز قدرات جيش الطيران لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حدّ سواء.